Берлин, , 16:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель — это исторически не удавшаяся фигура, заявил лидер парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Ханс-Ульрих Рюльке, сообщает ИА «Красная весна».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Меркель сначала потерпела неудачу в кризисе беженцев, после чего провалилась в кризисе пандемии COVID-19. Кроме того, она не в состоянии представлять интересы страны в Евросоюзе.

«В этом отношении я действительно был бы счастлив, если бы она ушла», — сказал Рюльке, добавив, что Меркель за время своего пребывания в должности канцлера ФРГ также доказала, что «СвДП не может управлять вместе с ней или она не может управлять вместе с СвДП».

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября 2021 года. Меркель не раз заявляла, что не будет участвовать в выборах и собирается уйти из политики по окончании срока своих полномочий. Если переговоры о формировании правительства ФРГ затянутся на несколько недель после сентябрьских выборов, есть шанс, что Меркель вернется на еще один саммит в октябре.

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