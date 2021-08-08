Берлин, 8 августа 2021, 16:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель — это исторически не удавшаяся фигура, заявил лидер парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Ханс-Ульрих Рюльке, сообщает ИА «Красная весна».
По его словам, Меркель сначала потерпела неудачу в кризисе беженцев, после чего провалилась в кризисе пандемии COVID-19. Кроме того, она не в состоянии представлять интересы страны в Евросоюзе.
Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября 2021 года. Меркель не раз заявляла, что не будет участвовать в выборах и собирается уйти из политики по окончании срока своих полномочий. Если переговоры о формировании правительства ФРГ затянутся на несколько недель после сентябрьских выборов, есть шанс, что Меркель вернется на еще один саммит в октябре.
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