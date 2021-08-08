Минск, 8 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 979 и достигло 453 932. Об этом 8 августа сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 453 932 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3532.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2