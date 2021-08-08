Москва, 8 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Концерн «Росэнергоатом» (входит в Росатом) объявил конкурс на закупку отечественной операционной системы Astra Linux. Об этом сообщает портал CNews.

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Размещённый тендер предусматривает максимальное вознаграждение в размере 136,6 млн рублей. Приём заявок открыт до 16 августа, победитель будет объявлен 13 сентября.

На выделенные средства исполнитель должен будет предоставить бессрочную лицензию операционной системы Astra Linux версии Common Edition для 26 дочерних организаций концерна «Росэнергоатом». Поставки должны производиться в 2021 и 2022 году.

Также подрядчик должен обеспечить ряд услуг по внедрению и сопровождению операционной системы. В частности, потребуется обучить пользователей 14 предприятий.

В 2020 году головная госкорпорация также закупила Astra Linux на общую сумму 820 млн. В настоящее время эту операционную систему использует более 10 тыс. сотрудников Росатома.

Концерн «Росэнергоатом» является оператором всех российских электростанций. Также в состав концерна входят дирекции строящихся АЭС и заграничные филиалы.