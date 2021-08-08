Пермь, 8 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Пермский край получил ещё 58 800 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщает региональный минздрав.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Препарат распределяют по медицинским учреждениям региона.

Всего с начала пандемии в Прикамье поступил 669 401 комплект вакцины. Больше всего — 581 643 — «Спутник V». Также регион получал партии таких препаратов, как «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».