Москва, , 15:38 — REGNUM Создание новых научно-промышленных центров в Сибири — это новые возможности для экономической и социальной логистики, объединяющей регионы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Создание центров — это новые возможности для расширения экономической и социальной логистики, объединяющей регионы России, и, конечно, усиления общего потенциала Сибири и Дальнего Востока», — отметила Яровая.

Россия — страна уникальных возможностей, и создание новых научно-промышленных центров в Сибири означало бы, в том числе, возможность соединить запад и восток России, дав новые экономические и инфраструктурные коммуникации, технологии, производство и интересные перспективы для молодежи, рассуждает вице-спикер Госдумы.

«Считаю, что реализация такого предложения даст дополнительный стимул и запрос для развития образования и науки в преломлении самореализации и подготовки молодых специалистов для большой части России», — подчеркнула парламентарий.

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.

Читайте ранее в этом сюжете: Ревенко: Шойгу предложил национальную мечту