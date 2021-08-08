Рим, 8 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» готов увеличить зарплату своему датскому защитнику Симону Кьеру для того, чтобы подписать с ним новое соглашение. Об этом 8 августа сообщает La Gazzetta dello Sport.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

По информации источника, руководство команды из Милана готов платить 32-летнему футболисту €1,5 млн в год, в то время как в данный момент он получает €1,2 млн в год.

Также указывается, что «Милан» предлагает игроку контракт сроком на два года.

Отметим, Симон Кьер перешёл в «Милан» зимой 2020 года из команды «Севилья». Его текущий контракт рассчитан до лета нынешнего года.