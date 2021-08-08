Якутск, 8 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Якутию прибыли 50 пожарных из Тюменской области и Югры. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

bertknot Лесной пожар

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Также ожидается прибытие в пылающий регион пожарных из Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей.

На сегодня в Якутии работают около 700 пожарных федеральной Авиалесоохраны из 14 регионов Приволжского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов.

Отмечается, что второй месяц летчики-наблюдатели Авиалесоохраны проводят работы по искусственному вызыванию осадков с помощью самолёта-зондировщика Ан-26 «Циклон».