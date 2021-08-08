Вашингтон, 8 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Лидером международного рейтинга видеостриминговой платформы Netflix по итогам июля стал российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Об этом свидетельствуют данные портала FlixPatrol, отслеживающего популярность фильмов на стриминговых сервисах.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Netflix начал показ фильма режиссёра Олега Трофима в 80 странах мира 8 июля. Уже в первый день проката кинокомикс возглавил международный рейтинг платформы.

Картине удалось удержать лидерство по итогам месяца. Общий рейтинг фильма за июль составил 9105 баллов. Второе место с результатом 6597 баллов занял фильм Улица страха. Часть 1: 1994».

Кинокомикс Трофима вышел в российский прокат в марте 2021 года. Общие сборы в кинотеатрах России составили 317 млн рублей. При этом бюджет фильма достиг 640 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле создатели фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» получили международную премию «Золотой трейлер» за лучший видеоролик с анонсом иностранного боевика.