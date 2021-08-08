Токио, 8 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Японский информационный портал Yahoo News Japan опубликовал отклики японцев на явные огрехи (огрехи ли?) судейства на токийской Олимпиаде. Комментируя эти отклики, издание ИноСМИ под заголовком «Серебро Дины Авериной: несправедливое судейство — главная проблема токийской Олимпиады» пишет: «Японские читатели возмущены решением судей, «отнявших» золотую медаль в многоборье по художественной гимнастике у Дины Авериной. «Всё шло к тому, что Дину целенаправленно «засуживали» с подачи американцев», «После скандалов Олимпиады-2020 стоит ли проводить в Токио другие крупные соревнования?», «Но всё же при чем здесь МИД России?»

George Hodan Олимпиада

Комментарии японских читателей с портала Yahoo News Japan:

zor

Художественная гимнастика — тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!

aij

Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?

yny

И израильтянка, и россиянка выступали очень хорошо. Разница в результате в 0,150 балла — это субъективное мнение судей. Здесь ничего не поделаешь. Такова художественная гимнастика.

yon

Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более когда увидели, что выступавшая за ней русская всё сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали».

oka

В судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде явно присутствует субъективность. В этой связи возникает вопрос: а вообще, как выбирают и назначают этих судей?

tm1

У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале всё было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места.

h_t

А при чем здесь российский МИД и его официальный представитель, если Россия не участвует в Олимпиаде в качестве официальной национальной команды? Ведь МОК разрешил только индивидуальное участие российских спортсменов!

maj

Да, Россия за свои прегрешения с допингом невольно вызывает отрицательные эмоции и сталкивается на Олимпиаде с занижением оценок. И наоборот, Япония как страна-организатор явно пользуется некоторыми преференциями со стороны судей в различных видах спорта.

naz

Да, действительно, такая микроскопическая разница в результате, которая определила золотую медалистку, порождает определенные сомнения в стоимости ее золотой медали. Но неуклюжие действия Олимпийского комитета России, пытающегося ее оспорить, вызывают еще больше отторжения. Это только отгораживает российский спорт от мирового. Неужели в ОКР этого не понимают?

lov

После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали».

miy

В выступлениях сильных спортсменов разница в результатах обычно очень невелика. А вообще само присутствие российской команды на соревнованиях вызывает удивление. Она не понесла никакого наказания за системный допинг. А что касается именно художественной гимнастики, то создалось впечатление, что мир устал от победного присутствия России на Олимпиадах в течение 25 лет.

the

Если уж говорить о справедливости, то справедливо ли вообще присутствие российских спортсменов на токийской Олимпиаде в качестве команды Олимпийского комитета России?

bir

Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!

mt2

Художественная гимнастика — это вам не силовые единоборства типа каратэ. Здесь всегда есть место субъективизму. В этом новом виде спорта всегда большую роль будет играть субъективный взгляд судей.

vis

А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение всё больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов всё больше политики. Куда подевался олимпийский дух — дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!

yuk

Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!

yuu

На токийской Олимпиаде один за одним происходит скандал. Это провал Игр. По-хорошему, весь мир должен теперь с настороженностью подходить ко всем крупным соревнованиям, которые будут проводиться в Японии. Олимпиада-2020, проведенная только ради денег, всем показала истинное лицо Японии.

u8b

Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально «притчей во языцех» всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление! Необходимо прекратить действия, которые разрушают высокий дух Олимпийского движения!

shi

Это было явно несправедливое решение. Вспомните только ту огромную паузу, которая возникла перед объявлением финальных оценок Ашрам и Авериной. Судьи явно сильно колебались. То недовольство, которое достаточно скромно высказала Аверина, вполне оправдано. Но в то же время почему протест подает председатель ОКР и протестует российский МИД? Разве российская команда участвует в Играх как официальная национальная сборная?

m7p

Даже если несправедливое судейство и имело место, России ли об этом говорить с ее проблемами в допинге? Лучше ей быть благодарной за то, что ее вообще как-то допустили до участия в Олимпиаде.

cui

Я не большой специалист в художественной гимнастике, но по зрительскому ощущению Аверина была лучше. Особенно в тех же самых упражнениях с лентой, где Ашрам провалилась. И за такое блестящее выступление Дине дали всего 24 балла. Разве это справедливо? Техника техникой, но художественно ее выступление оставило впечатление чуда. Жаль, что так получилось с ее результатами.

yug

С самого начала у всех было гигантское сомнение: «Потерять ленту и победить. Это как?!». Даже несмотря на такую грубую ошибку Ашрам получает высокую оценку. Это как? Насколько известно, специалисты тоже были удивлены оценкой израильтянки, потерявшей ленту. Вообще-то она должна была уступить первенство русской.

Gooner

В таких видах спорта, как дзюдо, всё понятно. А в художественной гимнастике с ее сложной системой подсчета очков может быть и несправедливое судейство.

monchan

Да всё здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?! Ведь у России на Олимпиаде «подмоченная репутация» вокруг допинга. И если она даже будет заявлять протесты на несправедливое судейство, то кто ей поверит? Вот и весь простой расчет! Жальче всего несчастных спортсменов, которые вовлекаются в эти политические игры!

Yuka

Выступления обеих сестер Авериных на Олимпиаде были просто великолепны! После квалификации все думали о том, что они обязательно заберут золото и серебро и продемонстрируют звездный «дубль». И тут появилась Ашрам. Что же, она тоже выступала очень хорошо. Но вот она теряет ленту в четвертом упражнении. Все подумали: «Всё, Аверина чемпионка». Но не тут-то было. Ашрам оценку не снижают. А потом неожиданно явно чьим-то волевым решением ей добавляют несчастные 0,150 балла и «вытаскивают» на первое место. Такое решение судей вне всякого сомнения вызвало у всех чувство непонимания и сожаления. Да, художественная гимнастика — такой вид спорта, в котором чрезвычайно трудно выставлять абсолютно объективные оценки. Внутри меня осталось совершенно твердая уверенность в том, что сестры Аверины — №1 мировой художественной гимнастики.