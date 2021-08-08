Милан, Италия, 8 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» хочет приобрести защитника команды из Эйндховена (Нидерланды) ПСВ Дензела Дюмфриса. Об этом 8 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, руководство миланского клуба намерено предложить за 25-летнего футболиста €15 млн.

Также указывается, что представители «Интера» начали переговоры с агентом игрока — Миной Райолой.

Отметим, в прошлом сезоне Дензел Дюмфрис сыграл за ПСВ в 41 матче и смог забить в них четыре гола, а также отдать девять результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.