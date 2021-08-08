Москва, 8 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального, бывшая сотрудница экстремистской организации ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любовь Соболь вопреки судебному запрету покинула территорию Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает РЕН ТВ.

Cikrf.ru Любовь Соболь

Напомним, что Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы за подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать пределы Москвы и Московской области, посещать массовые мероприятия, покидать жилище с 22:00 по 6:00. Кроме того, она должна являться в инспекцию трижды в месяц.

Кроме того, Соболь была приговорена к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище с применением насилия.

Теперь выясняется, что Соболь каким-то образом вечером 7 августа улетела в Стамбул (Турция) рейсом из аэропорта «Внуково». В Стамбуле она сделала пересадку — конечный пункт назначения неизвестен.