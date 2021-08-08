Хабаровск, 8 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом команду «Краснодар-2» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени В.И. Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором во встрече единственного гола стал азербайджанский форвард «СКА-Хабаровска» Давид Караев, удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота «Краснодара-2» на 44-й минуте.

Отметим, в следующем матче «СКА-Хабаровск» 14 июня встретится на своем поле с московской командой «Торпедо», а «Краснодар-2» днем позже примет у себя астраханский клуб «Волгарь».