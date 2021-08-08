Москва, , 15:07 — REGNUM Инициатива главы Минобороны Сергея Шойгу о создании в Сибири городов — научно-промышленных центров — это национальная мечта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

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«Эта инициатива — эта национальная мечта. Это идея, за которой стоят реальные цифры и которая может быть реализована, по оценкам специалистов, уде течение ближайших десяти лет», — сказал Ревенко.

По мнению парламентария, общество достигло той точки развития, когда может ставить перед собой действительно прорывные задачи.

По словам депутата, по некоторым оценкам, проект позволит привлечь в Сибирь до 420 тыс. человек, приведет к созданию порядка 300 тыс. рабочих мест, появлению новых дорог, сетей аэропортов и портов, развитию инфраструктуры в целом.

«Новые производства в этих городах могут принести около 2,3 трлн рублей в год. Налоги могут составить до 256 млрд рублей в год», — привел данные Ревенко.

ВВП Сибири может вырасти на треть, а экспорт продуктов высокой добавленной стоимости может составить до 27 млрд долларов в год, добавил Ревенко.

«Путин и Шойгу — это люди, которые просто так слов на ветер не бросают», — подчеркнул он.

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.