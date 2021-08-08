Томск, 8 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл томскую команду «Томь» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились белорусский защитник Михаил Сиваков (62-я минута) и камерунский форвард Джоэль Фамейе (82-я).

Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Александр Ставпец, удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота «Оренбурга» (73-я).

Отметим, в следующем матче «Оренбург» 14 июня встретится на своем поле с московской командой «Велес», а «Томь» днем позже примет у себя тольяттинский «Акрон».