Вашингтон, 8 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Вестерн режиссёра Джо Корнета «Нападение на Рио Браво» получит продолжение. Об этом сообщил продюсер и главный актёр фильма Александр Невский на своей странице в социальное сети Instagram.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка». реж. Джон Стерджес. 1960. США Классический вестерн

Фильм «Нападение на Рио Браво» ещё не вышел в открытый прокат. Однако он понравился международным дистрибьюторам на Каннском кинорынке, поэтому режиссёр и продюсер фильма решили начать работу над сиквелом.

«Счастлив анонсировать первый сиквел в моей кинокарьере», — сообщил Невский.

Съёмки продолжения должны стартовать в ноябре 2021 года. Работать над сценарием продолжит автор текста для первого фильма Крейг Хаманн.

Первый фильм был отснят в мае текущего года. В настоящее время вестерн находится на финальной стадии постпродакшена. Премьера ожидается весной 2022 года.