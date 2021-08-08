Вашингтон, 8 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможной дате старта открытого бета-тестирования игры Diablo II: Resurrected. Об этом 8 августа сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo II: Resurrected

Blizzard пока официально не назвала день начала тестирования, однако утечку, возможно, допустил онлайн-магазин Microsoft Store. На странице игры была опубликована информация, что тесты начнутся 17 августа 2021 года. Отметим, что после того, как это заметили пользователи форума Reddit, администрация магазина удалила данные.

Напомним, Diablo II: Resurrected будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Diablo II. Ранее Blizzard объявила, что релиз игры состоится 23 сентября 2021 года.