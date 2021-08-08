Челябинск, 8 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Челябинской области за 7 августа выявили ещё 360 носителей коронавируса. Эти данные 8 августа приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 77 779 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 6031 человек.

От COVID-19 скончались 17 пациентов, добавили в штабе.