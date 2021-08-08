Нью-Йорк, США, 8 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. SYFY назвал сроки премьеры сериала «День мертвецов». Об этом 8 августа сообщает портал Screen Rant.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

Телеканал объявил, что покажет первый эпизод шоу в октябре 2021 года. Издание предположило, что компания, возможно, проведёт премьеру ближе к Хэллоуину. Отметим, что, сериал позиционируется как переосмысление одноимённого классического фильма ужасов Джорджа Ромеро.

Напомним, SYFY выпустил трейлер сериала 26 июля 2021 года, главные роли в нём исполнят Кинэн Трейси («Охотники»), Дэниел Дохени («Клуб «Школа», «Новый вишнёвый вкус»), Натали Малайка («Перелом») и Морган Хольмстром («Ремнант: Всё ещё вижу тебя»). Картина Джорджа Ромеро «День мертвецов» вышла на экраны в 1985 году, это третий фильм режиссёра на тему зомби-апокалипсиса.