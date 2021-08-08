Москва, 8 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» Supporters Group обратилось к совету директоров «красно-белых» и владельцу команды Леониду Федуну. Текст обращения 8 августа опубликован в Telegram-канале объединения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

«Требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком»! Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба», — говорится в обращении.

Также представители объединения болельщиков призвали обеспечить команде и тренерскому штабу «Спартака» адекватные условия для успешного выступления в чемпионате России и подготовки к 100-летию со дня создания клуба.

«В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды. Не позорьте наше имя!», — также отмечается в сообщении.

Напомним, московский «Спартак» в начавшемся сезоне проиграл в трех из четырех матчей. «Красно-белые» уступили казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду» и смогли обыграть самарские «Крылья Советов» в Российской премьер-лиге, а также проиграли лиссабонской «Бенфике» в матче квалификации Лиги чемпионов.