Вашингтон, 8 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Компания EVGA заявила, что исправит проблему работы контроллера вентиляторов видеокарт Nvidia GeForce RTX 3090 при помощи обновления драйверов. Об этом 8 августа сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

С соответствующим объявлением на своей twitter-странице выступил проект-менеджер производителя Джейкоб Фриман. Отметим, что EVGA пока официально так и не признала наличие у видеокарт RTX 3090 проблемы, из-за которой они выходили из строя, когда их владельцы играли в онлайн-игру New World компании Amazon.

https://twitter.com/EVGA_JacobF/status/1423715564577460224

Для справки: в июле 2021 года в сети стали появляться сообщения о том, что игра New World выводит из строя видеокарты серии GeForce RTX 3090. Позже автор портала Igor’s Lab выяснил, что проблема кроется не в игре и проявляется лишь на одной конкретной модели видеокарт — EVGA GeForce RTX 3090 FTW3. Он показал, что из-за неправильной работы контроллера вентиляторов происходила перегрузка системы питания устройства.