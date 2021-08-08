Петрозаводск, 8 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Дети из Карелии, которые отправились в составе двух организованных групп на поезде Мурманск — Адлер отдыхать на юг, и госпитализированные в больницы Краснодарского края с пищевым отравлением, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

Он сообщил, что из Карелии на отдых в детские лагеря Кубани отправились 140 детей. Всего в двух организованных группах было порядка 250 детей. Речь идет о коммерческих группах, путевки приобретались через туристическую фирму.

«Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью», — написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети Facebook. Таким образом число госпитализированных детей из Карелии — 43.

Парфенчиков отметил, что дети из Карелии, госпитализированные в больницы Кубани, находятся в удовлетворительном состоянии.

«На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, тяжёлых нет», — написал глава республики.

Напомним, что все дети питались в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер. По данным властей Краснодарского края, всего из двух организованных групп были госпитализированы 87 детей.