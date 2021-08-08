Томск, 8 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Идею строительства новых крупных городов в Сибири, обнародованную главой Минобороны Сергеем Шойгу, считает своевременной председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Думы города Томска Владимир Самокиш. Он даже предположил, где могло бы возникнуть новое поселение. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

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«Любая инициатива, связанная с развитием регионов, расположенных восточнее Урала, имеет право на существование. Здорово, если это будет подкреплено федеральными ресурсами и федеральной волей. Мы понимаем, что когда такие спикеры, как Сергей Шойгу, об этом говорят, то действительно эти планы вполне серьезны.

То, что касается инициативы этих городов, несколько сот тысяч жителей вдруг откуда ни возьмись появятся, главное, чтобы была экономическая база. Возможно, это будут города, находящиеся рядом с уже сложившимися центрами: чтобы создать производственные мощности для людей, они в чистом поле из ниоткуда не возьмутся, надо понимать, что людей туда в хорошем смысле придётся заманить.

Я считаю, что есть перспективы у таких территорий, как треугольник Кемерово — Новосибирск — Томск (там большие земли и развитая дорожная сеть), и там, наверное, мог бы возникнуть какой-то из новых городов. В любом случае нужна экономическая база для того, чтобы не формально создать город с более чем 400 тысячами жителей, а чтобы это были города, которые сами потом будут себя развивать и расти органическим образом.

Это важная и очень серьезная задача, поскольку есть пример больших градостроительных проектов Китая (все интернет смотрят), а потом стоят незаселенными дома. Не по простой причине это происходит — видимо, что-то с рабочими местами. Поэтому я всё-таки бы шел из того, что если у нас какая-то крупная агломерация или её фрагмент возникают, нужно детально проработать — где всё-таки эти люди будут работать, какая экономическая база у того или иного поселения должна быть.

А так да, верю, что даже в ближайшем моем соседстве (Кемерово — Новосибирск — Томск) вполне реально и, наверное, реализуемо увидеть построение такого города. Здесь много университетов, много людей приезжает учиться, и с точки зрения человеческого капитала история вполне себе подъемная.

Реализовать такой проект наступило время, потому что у нас основная территория находится за Уралом, а само население — с другой его стороны. Имея почти полтора миллиарда китайцев на юге нашей длинной границы, надо всё-таки как-то уравновешивать своим собственным населением, чтобы было интересно, хорошо, перспективно жить именно в Западной и Восточной Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение построить несколько крупных городов в Сибири российский министр обороны Сергей Шойгу обнародовал 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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