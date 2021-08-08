Мадрид, 8 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» ожидает перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в состав команды «Пари Сен-Жермен», чтобы приобрести нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом 8 августа сообщает Marca.

RonnyK «Реал Мадрид»

По информации издания, в мадридской команде надеются на то, что после прихода в «ПСЖ» 34-летнего аргентинского футболиста, руководство парижан само обратится к ним с предложением о продаже Мбаппе.

При этом текущий контракт парижан с их 22-летним нападающим рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси перейдёт в команду «Пари Сен-Жермен».