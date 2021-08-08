Москва, , 14:02 — REGNUM В предложении главы Минобороны Сергея Шойгу о создании городов, научно-промышленных центров в Сибири есть большой смысл и целесообразность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил экс-сенатор, военный эксперт Франц Клинцевич.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я Шойгу хорошо знаю, он вообще крайне взвешенно относится к своим словам. Знает опыт Китая, где за два года построили 10 городов по 25 млн человек переселили с юга на север», — отметил Клинцевич.

На взгляд эксперта, Шойгу предложил «абсолютно разумные, правильные вещи».

«На первый взгляд кажется, что это невероятно. Однако предложение имеет большое рациональное зерно, — когда такие города строятся по современным методикам, подходам, на основе современных технологий, это на самом деле не такая уж и утопия, как кому-то может показаться на первый взгляд», — отметил Клинцевич.

Кроме того, предложение главы Минобороны имеет и перспективы с точки зрения демографии, ведь предполагается также и строительство жилья.

«Ученые давно сказали, что при той территории, которая есть у нас, у нас не хватает минимум 150 млн человек», — сказал эксперт.

«Я знаю Шойгу, знаю, где Шойгу — там победа», — подчеркнул Клинцевич.

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.