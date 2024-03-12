Новый, 784-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о подвиге механика-водителя медвзвода Михаила Торгашева, который ценой своей жизни спас группу раненых во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам военкора Александра Коца, которого цитирует «Комсомольская правда», события происходили 5 апреля у села в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики, где сейчас идут ожесточённые бои. Обеспечивая эвакуацию раненых, медгруппа Михаила Торгашева попала под обстрел кассетными боеприпасами, двое медиков получили ранения.

Укрыть раненых коллег от украинских беспилотников Михаил, по словам Коца, решил под разбитым танком. Туда же забрались трое штурмовиков. Услышав нарастающий звук приближающегося FPV-дрона, Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между звеньями гусеничной цепи танка, приняв на себя удар, закрыв раненых.

К званию Героя России Михаил Торгашев — механик-водитель-санитар медицинского взвода 2-го мотострелкового батальона 74-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 41-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа представлен посмертно.

Тем временем российские миномётчики пятью снарядами уничтожили группу операторов БПЛА противника на купянском направлении.

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Для истребления живой силы и техники ВСУ использовался 120-мм миномёт.

На южнодонецком направлении в районе Урожайного в ДНР усиление позиций украинских войск сорвали подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы уничтожили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 127-й бригады теробороны врага в районах Владимировки и Макаровки, сообщил 17 апреля начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.