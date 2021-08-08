Мадрид, 8 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что он еще не заключил соглашения ни с каким футбольным клубом, включая «Пари Сен-Жермен». Он заявил об этом 8 августа на прощальной пресс-конференции в команде «Барселона».

Nathan Rupert Лионель Месси

"Я еще ничего не подписывал. (Команда) «Пари Сен-Жермен» — это одна из возможностей», — заявил 34-лений футболист.

Также игрок рассказал, что после официального заявления о том, что он покинет каталонскую команду, с ним связывались многие другие клубы, также заинтересованные в услугах нападающего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лионель Месси заявил, что он никогда не мог себе представить, что покинет каталонский клуб.

Напомним, аргентинский игрок выступал в составе каталонского клуба с 2004 года и вместе с «Барселоной» десять раз стал победителем чемпионата Испании, семь раз обладателем Кубка Испании, а также четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Также он является шестикратным обладателем «Золотой бутсы» и столько же раз — «Золотого мяча».