Вашингтон, 8 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Руководители Ford Motor, General Motors и Stellantis (бывший Fiat Chrysler Automobiles) поддержали решение президента США Джозефа Байдена о доведении до 50% доли авто с нулевым уровнем выбросов в общем объёме продаж к 2030 году. Об этом сообщает газета Nikkei.

Mariordo — Mario Roberto Durán Ortiz Электромобиль Ford Focus

Ранее президент США подписал указ, определяющий стратегию США по электрификации транспорта. Это решение предусматривает, что к 2030 году половина продаваемых в США новых автомобилей будет с нулевым уровнем выброса углекислых газов.

Ford Motor, General Motors и Stellantis ответили на этот указ совместным заявлением. Они поддержали планы Байдена, отметив, что достигнуть этих целей удастся только при поддержке правительства.

В начале 2021 года Байден сформулировал экологическую стратегию США. Он считает, что страна должна достичь нулевого уровня выбросов углекислых газов в масштабах всей экономики не позднее 2050 года.

В настоящее время США отстают по уровню внедрения электромобилей от многих стран Европы. На долю полностью электрических автомобилей приходится около 2% от общего объёма продаж новых авто.