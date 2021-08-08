8 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:39 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Оглашены решения Высшего военного совета

Как сообщает NTV, в среду, 4 августа, под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Высшего военного совета, который назначает командующих армией и военной администрацией страны. По итогам заседания пресс-секретарь президента Ибрагим Калын огласил решения Высшего военного совета, согласно которым генерал Муса Авсевер назначен командующим сухопутными войсками, сроки полномочий командующего ВВС генерала Хасана Кючюкакюза и командующего ВМС адмирала Аднана Озбала продлены на год, на столько же — сроки полномочий еще 44 генералов и адмиралов, а 320 полковников — на два года. «С 30 августа 2021 года в воинском звании будут повышены 17 генералов и адмиралов, а 56 полковников получат звания генералов и адмиралов», — сказал Калын.

Раскрыта тайная договоренность

Как передает Halk TV, председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу раскрыл тайную договоренность руководства правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и США. «Я обращаюсь к США. Мы, как будущие представители органов государственной власти и альянса, который будет руководить страной, никогда не одобрим ваши с Эрдоганом договоренности. Что бы вы ни говорили, они связывают обязательствами Эрдогана, а не Турецкую Республику. Продолжается наплыв афганских беженцев, происходят новые события. Мой горячо любимый народ, прошу обратить внимание… США решили забрать служивших им в Афганистане 19 тысяч афганцев и членов их семей (в общей сложности 53 тысячи человек), которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают врагами. Они указали на Турцию как на страну, которая может стать убежищем для почти 1 миллиона молодых людей, бегущих от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Очевидно, что Эрдоган согласился принять афганских беженцев в ходе недавней встречи. К тому же стала ясна причина, по которой на встречу был привлечен молодой переводчик Кавакчы, не имеющий никакого отношения к государственному аппарату. Эрдоган сделал это для того, чтобы никто не узнал об их тайной договоренности», — написал в своем аккаунте в социальных сетях Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу VOA

Турция в огне

Как сообщает BirGün, недостаточные меры по борьбе с бушующими лесными пожарами в регионах Средиземного и Эгейского моря, а также Центральной Анатолии стали причиной возмущений и жесткой критики в адрес командования Вооруженных сил Турции и жандармерии при МВД Турции, которые попросту наблюдают за развитием событий со стороны. Официальные лица, в частности министр национальной обороны Хулуси Акар, не дают никаких комментариев на тему того, почему не используются находящиеся в арсенале ВВС Турции грузовые самолеты С-130, самолеты-амфибии CL-215 и Бе-200 и вертолеты целевого назначения. Оказалось, что командование вертолетного флота, за которым было закреплено тушение пожаров в Айдыне, упразднено. «Мы пожинаем горькие плоды лесных пожаров из-за отсутствия пожарных самолетов. А вы знаете, что проект пожарного самолета, в недавнем прошлом разработанный инженерами компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ, TAI), не был реализован из-за незаинтересованности и бездействия правительства? Это уму непостижимо», — написал инженер-механик Филиз Пехливан.

Брюссель призывает ЕС расширить рамки соглашения с Турцией

Как передает TR724, в связи с ожидающимся наплывом афганских беженцев на фоне растущего насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди призвал Европейский союз расширить рамки соглашения с Турцией прежде всего по вопросу приема афганских беженцев. «Мы вместе с другими странами ЕС направили в Европейскую комиссию соответствующее письмо, в котором изложили свою озабоченность и обратились с просьбой разработать новые инструкции для решения проблем, связанных с ожидаемым наплывом афганских беженцев», — сказал Махди.

Лесные пожары в Турции. (с) twitter @tcsavunma (Министерство обороны Турции)

Мафиози задержан с наркотиками и оружием и тут же отпущен

Как сообщает Sözcü, в Измире задержан лидер мафиозной группировки Садык Йылдырым и сопровождавшие его 18 человек. В ходе обыска были изъяты три лицензионных и три нелицензионных единицы оружия, две длинноствольные винтовки, 50 граммов наркотиков и ручная граната. Йылдырым поделился в социальных сетях своим фото в наручниках. «Вы знаете, с кем вы имеете дело? Зря стараетесь, я всё равно выйду максимум через 1−2 часа», — сказал он, угрожая сотруднику полиции. Позже его отпустили. Выяснилось, что у Йылдырыма есть фотографии с министром внутренних дел Сюлейманом Сойлу и экс-премьером Бинали Йылдырымом.

На борту некогда правительственного самолета изъяты наркотики

Как передает турецкая редакция Voice of America, в ходе обыска федеральной полицией Бразилии бизнес-джета типа Gulfstream 4 стамбульской авиакомпании ACM (Air Charter Market) с бортовым номером TC-GVA, ранее находившегося в введении правительства Турции, изъято в общей сложности 1304 кг наркотиков в 24 чемоданах, принадлежащих гражданину Испании, имя которого пока не разглашается. Стало известно, что подозреваемый и четыре члена экипажа задержаны бразильской полицией для дачи показаний. Правоохранители сообщили, что направлявшийся в Брюссель самолет задержан для проведения расследования.

Конфискованные наркотики The National Crime Agency

YouTube окрестил правительственные СМИ

Как сообщает Ahval News, YouTube вслед за социальными сетями Facebook и Twitter начал размещать предупредительные надписи на турецких правительственных аккаунтах и аккаунтах проправительственных СМИ. Таким образом, под видео на YouTube-каналах компаний ATV, A Haber и Sabah, принадлежащих Turkuvaz Media Group, появилась надпись «финансируется за счет государства». Также известно, что YouTube блокирует аккаунты и контент, которые рекомендуют проправительственные вещательные компании, финансируемые государством.

Ажиотаж с объявлениями о продаже земельных участков

Как передает Karar, в то время как одни из последних сил продолжают вести ожесточенную борьбу с лесными пожарами, другие начали размещать объявления о продаже земельных участков в Мугле — одном из самых сильных очагов пожара. Несмотря на то, что одним из самых насущных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день является вопрос, будут ли отданы под застройку земельные участи на месте сгоревших лесов, рост количества объявлений о продаже земельных участков вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Активизировались оппортунисты. На рекламных сайтах резко возросло количество объявлений о продаже земельных участков. Под заголовком «район, который будет отдан под застройку» за день было опубликовано 300 рекламных объявлений.

Взломана система государственного реестра

Согласно информации журналиста газеты Cumhuriyet Барыша Пехливана, хакерской атаке подверглась система регистрации фермеров министерства сельского и лесного хозяйства, в ходе которой была украдена вся конфиденциальная информация. Хакеры требуют за нее выкуп. Представители министерства подтвердили факт взлома. «Злоумышленники зашифровали всю базу данных министерства с помощью вредоносного программного обеспечения CryptoLocker. Они требуют выкуп. Подобные хакерские атаки осуществляются через платежи биткоинами, которые очень сложно отследить», — рассказал источник в министерстве.

Хакеры geralt

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Зия Сельчук отстранен от занимаемой должности министра народного образования, на его место назначен Махмут Озер.

По данным Института статистики Турции, в июле уровень годовой инфляции составил 18,95% — максимум за последние 26 месяцев, что является самым высоким показателем с 2003 года.

Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в странах Средиземноморья, где бушуют лесные пожары, ожидается аномальная жара. Прогнозируется, что аномально высокая температура, которая бьет рекорды в Греции, также коснется Турции и Италии.

В течение недели в Стамбуле, где наблюдается небывалая жара, столбики термометров поднимались до 39 градусов.

Для оказания помощи Турции в борьбе с лесными пожарами из Катара прибыла команда в количестве 50 человек.

По данным минздрава, количество новых случаев заражения COVID-19 в Турции достигло 27 тысяч в сутки.

В среду, 4 августа, правительство Великобритании обновило правила въезда в страну по системе «светофора», согласно которым Турция осталась в красном списке стран, пассажиры из которых по прибытии обязаны пройти 10-дневный «отельный карантин».

В то время как пожарные самолеты Турецкой авиационной ассоциации простаивают в ангаре из-за отсутствия технического обслуживания стоимостью в четыре миллиона долларов, в правительственном вестнике Resmi Gazete опубликовано решение о предоставлении Сомали гранта в размере 30 миллионов долларов.