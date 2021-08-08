Барселона, Испания, 8 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Лионель Месси признался, что он никогда не мог себе представить, что покинет футбольный клуб «Барселона». Он заявил об этом 8 августа на прощальной пресс-конференции в каталонском клубе.

Fifa.com Лионель Месси

«Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину «Барселону», — сказал 34-летний футболист.

Отметим, аргентинский игрок выступал в составе каталонского клуба с 2004 года и вместе с «Барселоной» десять раз стал победителем чемпионата Испании, семь раз обладателем Кубка Испании, а также четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лионель Месси не смог сдержать слез на своей прощальной пресс-конференции в футбольном клубе «Барселона».