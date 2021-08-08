8 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 15:40 — REGNUM Информация, согласно которой депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, потому что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться, породила споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения на данную тему 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Густав Рудольф Буланже. Торговля рабами. 1886

»Что ещë можно услышать от адептов капитализма? Не о народе же им заботиться. Работайте, «негры», солнце ещë высоко!» — отмечает Александр С.

Некоторые пользователи считают, что граждане России действительно мало работают, в связи с чем экономика страны не может встать крепко на ноги.

«Почему китайцы сегодня живут лучше многих? Да потому что много работают. А у нас больше отдыхают, чем работают, но при этом орут, что мало платят. Вопрос: а за что платить-то вам? Уж не за то, что вы вечно отдыхаете на своих праздниках», — написал Виктор У.

Другие уверены, что суть проблемы заключается в том, что людям попросту не платят достойную зарплату, что снижает их мотивацию больше трудиться.

«Так платите за выходные двойную оплату, сверхурочные… что мешает? Опять жадность? Хочется, чтобы, как рабы, за миску супа трудились без выходных? Платили бы достойные деньги, многие готовы были бы работать больше, а так себе только дороже получается», — считает Норман Н.

Часть людей считает, что больше всего проблем стране приносят такие депутаты, которые предлагают заведомо непопулярные идеи.

«Депутаты, которые нажимают на кнопки за 450 косарей в месяц и считают, что шахтеры, например, мало трудятся, — это, конечно, прекрасно! С такими страна не пропадёт!» — пишет Валерий П.

Ряд пользователей указывает на то, что в России и так множество людей трудятся на максимуме своих возможностей, поэтому выдвигать такие предложения в нашей стране просто кощунственно.

«Больше работы? Серьёзно?! Это получается, что можно уже подохнуть на этой долбанной работе. Столько семей распадается! Мужики вечно едут куда-то на заработки. Для чего такие жертвы, депутаты? У вас что ни законопроект, всё антинародный. Вам за что люди с налогов зарплату платят?» — задаётся вопросом Марина П.

Рабы на кофейной ферме Vale do Paraiba, Сан-Паулу, Бразилия, 1882 г

Нашлись и те, кто напомнили о том, что в России до сих пор сохраняется высокая статистика по безработице. Люди советуют депутатам обратить свой взор именно на эту проблему.

«Зачем напрягать тех, кто уже и так работает? Необходимо обеспечить работой (трудоустроить) безработных. Может быть, тогда всё наладится. Надо выяснить, откуда так много безработных появилось в стране тогда, когда не хватает рабочих рук, чтобы поднять экономику страны», — поделилась своим мнением Татьяна Ч.

Напомним, 8 августа издание Ura.ru опубликовало материал, согласно которому депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, потому что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться.