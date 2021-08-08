Москва, 8 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Сергей Шойгу выступил с громким заявлением о необходимости строить в Сибири новые города не в роли министра обороны, а лидера списка «Единой России», его сейчас обсуждают все. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа сообщил известный политолог Марат Баширов:

Зажиточные крестьяне Сибири

«И мне кажется, что когда подобное говорит Сергей Шойгу, то это — не планы. Это уже заявление о том, что есть реальный проект и тайминг, и понимание, сколько это будет стоить и к каким территориям эти города будут привязаны. Причём я думаю, что речь идёт не только о пяти больших городах — будут ещё города поменьше.

Почему в Сибири? Тут ответ очень простой: основные богатства России — природные — они находятся именно в Сибири, это первое. Второе. Мы сейчас активно развиваем транспортные коридоры для транспортировки грузов из Азии в Европу и обратно. Их несколько: Арктика (северная часть Сибири), БАМ (железнодорожные контейнерные перевозки) и Шёлковый путь, который строят несколько стран, начиная, кстати сказать, в Китае (отсюда и название). Эта инфраструктура и те возможности, которые есть в российских производственных территориях, они, конечно, опираются на две этих вводных: транспортную и возможности Сибири с точки зрения природных ресурсов.

Нужно отметить, что проект предполагает строительство городов так называемого будущего. Управление там будет осуществляться на основе цифровых платформ, там будет совершенно другая система жизнеобеспечения (то, что называется ЖКХ), и мы так понимаем, что раньше это пространственное развитие, о котором мы много говорим, базировалось на том, что строился какой-то завод, а потом вокруг него развивалась какая-то жилая инфраструктура.

Шойгу предлагает совершенно другой подход. Он говорит о том, что города нужно строить в привязке к какому-то кластеру. Имеется в виду — или промышленному, или транспортному, или набору этих кластеров. Но именно строить с нуля эти города. Это то, что когда-то, например, построил Казахстан — город, который сейчас называется Нурсултан. То есть просто в чистом поле — абсолютно новая инфраструктура, абсолютно новая экономика. Эта идея в чем-то похожа, но только еще раз скажу, тут привязка идет к совершенно другим принципам.

Ну и туда поедут люди. Вот мы сейчас пытаемся организовывать переселение на Дальний Восток (программа «Дальневосточный гектар»), людям предлагается самим туда поехать, что-то построить, искать работу, а здесь всё в комплексе. Вы получаете возможность или учиться, или работать: есть уже готовое жилье и инфраструктура. То есть во главу ставится человек. И в этом — соль той идеи, которую предлагает Шойгу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее роль Сергея Шойгу как инициатора проекта строительства новых городов в Сибири отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

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