Барселона, Испания, 8 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слез на своей прощальной пресс-конференции в футбольном клубе «Барселона».

Fifa.com Лионель Месси

Вышедший на пресс-конференцию 34-летний аргентинский футболист не смог сразу начать говорить, так как не сумел сдержать слезы от нахлынувших на него эмоций. При этом собравшиеся представители СМИ поддержали игрока аплодимсентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси перейдёт в команду «Пари Сен-Жермен».