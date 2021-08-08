Москва, 8 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» открыла приём заявок на реализацию научно-исследовательского проекта «Вариация» по созданию наноматериалов и наносистем для ракетно-космической отрасли. Об этом свидетельствую данные, опубликованные на сайте госзакупок.

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Стартовая цена на реализацию этого проекта составляет более 903 млн рублей. Приём заявок продлится до 27 августа.

На эти средства победитель тендера должен будет провести прикладные исследования и инновационное проектирование нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для изделий ракетно-космической техники. Планируется, что работы продлятся с 2022 по 2025 год.

За это время исполнитель должен будет выполнить ряд исследований, включая оценку возможности применения самовосстанавливающихся материалов в разворачиваемых и надувных конструкциях и разработку требований к наноструктурного поглощающему покрытию абсолютно чёрного тела для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.