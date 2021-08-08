Химки, Московская область, 8 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» пополнился полузащитником Давидом Давидяном. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба команды из «Химок».

ФК «Химки»

"Приветствуем Давида в «Химках» и желаем успешных выступлений в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом условия заключенного подмосковным клубом и 23-летним футболистом соглашения не уточняются.

Отметим, Давид Давидян с 2019 годы выступал в чемпионате Армении в составе команд «Арарат-Армения», «Арарат-Ереван» и «Алашкерт». Позднее 8 августа «Химки» встретятся на своем поле с командой «Ростов» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги.