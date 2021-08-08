8 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что мэр города Минска Владимир Кухарев потребовал убрать с полок магазинов украинские, польские и литовские товары, которые с его слов, замещают белорусскую продукцию в магазинах.

Оксана Переможенко, , 14:05 — REGNUM Мэр города Минска Владимир Кухарев потребовал убрать с полок магазинов украинские, польские и литовские товары, которые, с его слов, замещают белорусскую продукцию в магазинах. Об этом 7 августа сообщает издание «Беларусь сегодня».

Юрий Пименов. В магазине. 1938

По словам Кухарева, 27 июля было проведено серьезное и жесткое совещание с представителями торговых сетей, работающих в белорусской столице.

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции, — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры», — сказал он.

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Новость в социальной сети Facebook прокомментировали на странице канала «112 Украина», а также на телеграм-канале канала «112 Украина». Многие отметили, что это решение вполне закономерно и является ответным в отношении Украины, Польши и Литвы.

«А вот и ответочка», — отреагировал Сергей К.

«Вот вам и санкции…» — добавил Стас Ф.

Конфеты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Ну что, Украина, довольны? Наверняка ничего умного, кроме как запретить белорусские продукты в наших магазинах, никто придумать не сможет по скудоумию. Нечего корчить из себя европейского гиганта, коли задницу нечем прикрыть. Молодцы, продолжайте в том же духе», — написала Алла О.

«А как же долго и настойчиво мы этого добивались!» — отреагировал Владимир Г.

«Это повод впаривать покупателям только свои товары. В этом что-то есть. Запретили бы в Киеве всё импортное…» — отметила Наталія Б.

«У нас давно запретили товары из России, русский язык», — пишет Сергей М.

«Это недопустимо, убрать украинский товар с полок!!! Вот в Украине убрать всё российское — это да, это норма», — с сарказмом отметила Dinara K.

«Это их право. У нас учатся», — добавил Анатолий С.

«С соседями надо жить дружно, а не смотреть за океан», — написала Евгения Г.

«Это поддержка своего производителя, так что, может, это и хорошо», — отметила Надежда К.

«Ой, у нас тоже пытаются… российские товары из магазинов убрать, но всё равно бесполезно…» — пишет «Джон Бэрримор».

«Меньше подгавкивать западным хозяевам надо и с*ать Белоруссии», — отреагировала Маша Ф.

«Вот это всё, что мы хотели, то взамен и получили! Неужели нужно было из-за какого-то ублюдка (вероятно, речь о Романе Протасевиче — О .П.) разрывать отношения с Белоруссией? Конечно, нет, но наши избранники решили подыграть Европе, и теперь мы имеем то, что имеем!!!» — отметил Михаил М.

«Жаль, и трикотаж там классный, и косметика супер, и продукты качественные… Украина тоже запретит, как пить дать…» — добавила Татьяна Щ.

«Всё правильно, получите ответку, так и надо действовать против враждебно настроенных против Беларуси стран», — пишет Любовь Б.

«А смысл? Товары надо останавливать на границе, а в магазине за них уже заплачено! Этим вы наносите вред своим предпринимателям, и только! Но разве чинушу волнует что-то, кроме своих карманов и пиара?» — отреагировала Lora A.

«Развиваем экономику??? Со всеми соседями уже пере*рались… А тем, к кому на коленях в друзья набиваемся и в вечной любви клянёмся, мы просто не нужны! Нас использовали, помогли разрушить страну и просто кинули…» — пишет Татьяна П.

Печенька или пряник Цитата мф Шрек. реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США

«Закон бумеранга еще никто не отменял…» — написал «ПР. Преображенский».

«Польше немцы подкинут деньжат и компенсируют… А вот кто Украине будет компенсировать «подмахивание» хозяину, вопрос», — добавил «Имя Фамилия».

«И это только начало. Продолжение следует…» — отреагировал ELK90.

«Теперь-то наши «патриоты» хором завоют: «А нас за що (что — О .П.)?». Забыли наклейки про «вражеские товары» в украинских супермаркетах?» — отметил greensword2016.

«Наконец-то проснулись, выкидывайте товары врагов!» — подытожил Vladislav Odessa.

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