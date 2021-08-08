Саранск, 8 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Площадь природного пожара в заповеднике в Мордовии увеличилась до 3 тысяч гектаров. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района Мордовии.

Reference.com Лесной пожар

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Сообщается, что леса горят на площади приблизительно 3 тысячи гектаров. Тушение пожара осложнено труднодоступной местностью, наличием валежника, который образовался ещё после пожаров 2010 года, а также неблагоприятными метеорологическими условиями.

Пожарная авиация уже осуществила 114 сбросов воды общим объемом более 1300 тонн. С огнем борются 700 человек при 180 единицах техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа. Причиной стала сухая гроза — загорелся валежник.