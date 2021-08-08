Вашингтон, 8 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Число предварительных заявок на ещё не вышедший электрический пикап Cybertruck американской компании Tesla превысило отметку в 1,25 млн. Об этом сообщает портал Teslarati.

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Tesla представила прототип электрического пикапа в 2019 году. Позже компания открыла сбор предварительных заявок на новый автомобиль.

В августе число оформленных заявок превысило отметку в 1,25 млн. Самой популярной версией является двухмоторная конфигурация Cybertruck, на которую приходится около половины заявок.

В случае реального оформления этих заказов Tesla получит более $79 млрд. Однако число забронированных моделей может серьёзно превышает реальные планируемые покупки. За бронирование электрического пикапа в Telsa запрашивают только $100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Tesla объявили о переносе производства электрических пикапов Cybertruck с конца 2021 года на начало 2022 года.