Калуга, 8 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 130 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 августа. Днём ранее, 7 августа, в регионе было зарегистрировано 132 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 42 тыс. 209 человек, 39 тыс. 288 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 506 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.