Курган, 8 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Курганской области обнаружены 14 артиллерийских снарядов камышах у берега озера. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Курганской области.

Пресс-служба Росгвардии по Курганской области Опасная находка у озера

Снаряды различного калибра найдены в городе Щучье. Взрывотехники ОМОН «Скиф» обследовали и уничтожили боеприпасы.

Пять артиллерийских снарядов несли угрозу взрыва. Боеприпасы, не содержащие взрывчатых веществ, переданы следственно-оперативной группе.