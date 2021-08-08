Москва, , 12:38 — REGNUM Инициатива главы минобороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири — это весьма важный проект для нас, как для страны с такой обширной географией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 8 августа Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына:

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«Задачи пространственного развития всегда были одними из ключевых: и внутриполитические и внешнеполитические. И мне данная инициатива видится, как такой возможный, глобальный мегапроект для России не только на ближайшие годы, но и на десятилетия.

Второе. Этот проект, с одной стороны — про новые города, но с другой стороны — он основан на конкретном имеющимся потенциале. И очень важно, что это не сырьевое потенциал, а интеллектуальный, человеческий, наукоемкий. Если эта история реализуется, она будет про привлечение людей и ресурсов. И за счёт грамотного их соединения станет новой точкой роста для Сибири, как макрорегиона, так и для страны в целом.

Я также бы отметила роль инициатора проекта — Сергея Шойгу. Потому что всё, что мы о нём знаем из биографии — у него слова совпадают с поступками. И это выглядит не как обычная инициатива, а как инициатива, направленная на успешную реализацию. Опять же — учитывая опыт и учитывая масштаб личности.

К тому же, в современной России есть примеры развития городов очень успешных — к примеру Иннополис в Татарии. Или рестайлинг жизни городов, когда туда заходят новые производства, новые предприятия и создается совершенно другое качество социальной инфраструктуры, как например — в Тобольске.

Мне видится, что при грамотном подходе, который безусловно должен быть основан на междисциплинарности управленческих качеств (чтобы и политгеографы, и экономисты, и урбанисты, и проектировщики городов поучаствовали в этом процессе), эти города действительно могут стать реальными точками притяжения на карте страны не как вахтовые истории, а как истории для постоянного комфортного проживания».

Напомним, ранее о том, что проект Минобороны со строительством городов необходим, сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

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