Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 8 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера» открылся в городе Тарко-Сале. Прямая трансляция с фестиваля ведётся на сайте Окружного дома ремёсел.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Портрет ненца. Работа Сергея Ладыкина, Ненецкий АО

Фестиваль парковой скульптуры проводится на Ямале в десятый раз. В 2021 году в конкурсе принимают участие 16 мастеров из разных регионов России.

Темой X фестиваля «Легенды Севера» стала «Семья и детство». Участники фестиваля смогут работать над объектами на эту тему до 14 августа. Работы проводятся на открытой площадке культурно-спортивного комплекса «Геолог».

Авторы лучших работ будут определены перед закрытием фестиваля. Победителя определит скульптор, Заслуженный художник России Леонтий Усов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве стартовал фестиваль славянской культуры «Русское поле».