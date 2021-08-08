На Ямале стартовал фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера»
Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 8 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера» открылся в городе Тарко-Сале. Прямая трансляция с фестиваля ведётся на сайте Окружного дома ремёсел.
Фестиваль парковой скульптуры проводится на Ямале в десятый раз. В 2021 году в конкурсе принимают участие 16 мастеров из разных регионов России.
Темой X фестиваля «Легенды Севера» стала «Семья и детство». Участники фестиваля смогут работать над объектами на эту тему до 14 августа. Работы проводятся на открытой площадке культурно-спортивного комплекса «Геолог».
Авторы лучших работ будут определены перед закрытием фестиваля. Победителя определит скульптор, Заслуженный художник России Леонтий Усов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве стартовал фестиваль славянской культуры «Русское поле».