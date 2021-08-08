Калуга, 8 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Мастер спорта Артемий Назаров из подмосковного города Павловский Посад стал золотым призером в классе «Элита» в рамках двухдневных международных соревнований по мотоциклетному спорту, проходящих в селе Хотьково на Кубок губернатора Калужской области 7−8 августа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта региона.

Admoblkaluga.ru Награждение мотогонщика Артемия Назарова

Мотокросс в Калужской области проводится ежегодно с 2008 года. В 2021 году он объединил около 200 спортсменов из 30 регионов России и Белоруссии. Говоря о событиях первого дня мотокросса, калужский губернатор Владислав Шапша отметил: «Cегодня увидели потрясающий класс заездов спортсменов со всей страны. Калужская область не первый раз принимает такие знаковые соревнования. Мы готовы продолжать эту традицию».

Организаторы традиционного мотокросса на Кубок губернатора Калужской области — региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Калужской области», администрация Думиничского района, государственное автономное учреждение области «Центр спортивной подготовки «Анненки» и областное министерство спорта.