Курган, 8 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 41 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 8 августа выявлено 26 939 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 августа вылечился 24 256 человек, скончались 520 пациентов с COVID-19.