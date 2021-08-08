Лиссабон, 8 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Швейцарский форвард лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» Харис Сеферович может перейти в чемпионат Италии по футболу. Об этом 8 августа сообщил журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Alface «Бенфика» празднует гол

По данным источника, агент 29-летнего футболиста предложил услуги игрока римской команде «Рома» на тот случай, если ее покинет боснийский нападающий Эдин Джеко.

При этом ранее стало известно, что Джеко может перейти из «Ромы» в состав миланской команды «Интер».

Отметим, в прошлом сезоне Харис Сеферович сыграл в составе «Бенфики» 31 матч португальского чемпионата и отметился в них 22 забитыми маячим и семью голевыми пасами.