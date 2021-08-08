Москва, 8 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила архивные документы, которые доказывают подготовку японских военных к войне против Советского Союза. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает РИА Новости.

Emok Нереализованные захватнические планы японских милитаристов. Схематическая зарисовка

Рассекреченный комплекс документов показывает, что японские милитаристы готовились к войн с Советским Союзом как минимум с 1938 года.

Так, приказ №70 частям 3-й японской армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан, показывает, что японская сторона всерьез рассматривала перерастание этого конфликта в полномасштабную войну, а двухнедельные бои у озера Хасан — это масштабная разведка боем. Эту информацию на допросе подтвердил последний командующий Квантунской армии (группа армий) Отодзо Ямада, которого допрашивали в 1949 году на судебном процессе над японскими военными преступниками в Хабаровске.

Напомним, что бои у озера Хасан завершились победой Красной армии.