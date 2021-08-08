Москва, 8 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Главный грант за создание образа Москвы в кино получит спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие». Об этом сообщает пресс-служба ГБУК «Московское кино».

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Финансовую поддержку от Москино получили восемь картин. Создатели спортивной драмы на острие получили главный грант в размере 9 млн рублей. Ещё один фильм о спорте — «Команда мечты» Филиппа Абрютина и Максима Зыкова — получил поддержку в размере 6 млн рублей. Такой же грант достался биографической драме «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

Ещё пять фильмов («Комета Галлея» Милены Фадеевой, «Хандра» Алексея Камынина, «Красотка в ударе» Яны Гладких, «Человек из Подольска» Семена Серзина и «Побочный эффект» Алексея Казакова) получили гранты в размере 3 млн рублей.

Финансовая поддержка выделяется в рамках проводимого правительством Москвы эксперимента по поддержке кинопроизводителей, создающих образ Москвы в киноискусстве. На гранты могли претендовать фильмы, вышедшие в 2019—2020 годах.

Гранты выделялись картинам, соответствующим критериям отбора. Также учитывалось число зрителей картин на показах в кинотеатрах.