Лондон, 8 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер» обыграл команду «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне и закончилась в пользу футболистов «Лестера» со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече забитого мяча стал нигерийский форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо, отличавшийся на 89-й минуте точным исполнением одиннадцатиметрового удара, назначенного в ворота «МС».

Отметим, это второй раз выигранный «Лестером» Суперкубок Англии за всю историю клуба. При этом «МС» выигрывал этот трофей шесть раз, а его рекордсменом является команда «Манчестер Юнайтед», выигравшая его 21 раз.