Москва, 8 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Американской компании Boeing может потребоваться месяц для устранения проблем с космическим кораблём Starliner. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Рогозин напомнил, что с 2011 по 2020 год — после сворачивания программы «Спейс шаттл» — американская космонавтика не располагала пилотируемыми кораблями. Новые версии кораблей по заказу американского аэрокосмического агентства NASA разработали компании Boeing и SpaceX.

«И только сейчас Маск [глава SpaceX] находится в состоянии испытания корабля Crew Dragon. У Boeing должен был состояться полёт ещё неделю назад, однако опять им пришлось снять ракету и корабль со стартового комплекса, отправить в «техничку». Честно говоря, я думаю, теперь месяц они будут доводить его до ума», — рассказал Рогозин.

Первый испытательный полёт корабля Starliner состоялся в 2019 году. Из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

Второй испытательный запуск был назначен на 30 июля 2021 года. Запуск был отменён из-за проблем с клапанами в двигательной установке.