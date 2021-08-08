Москва, 8 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Обнародованный главой Минобороны Сергеем Шойгу проект по строительству в Сибири новых крупных городов считает отличным заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Kremlin.ru Владимир Путин. Сибирь

«России действительно пора реализовывать этот проект, потому что он очень хороший, я бы даже сказал — отличный. Он касается прорывного развития Сибири. На самом деле это такой достаточно чёткий ответ на запрос: нужно развивать не только столичные регионы, но и всю страну. У Сибири существует огромное количество преимуществ. И, прежде всего, — близость к ресурсам, необходимо развивать страну равномерно.

Опасений, что инициативу не удастся реализовать, нет, но нужно понимать, что это пока — только проект. Хотя любой проект в руках Сергея Шойгу тут же превращается в план. И я знаю, что он достаточно серьезно проработан. По крайней мере, со времён СССР, с БАМа, у нас таких гигантских проектов в той части не было.

Там ведь речь идёт о том, что нужно не просто построить завод, а о строительстве целой новой агломерации. И сегодня всё-таки произошло существенное сосредоточение всего вокруг крупных городов внутри страны, и от этого нужно уходить, потому что территория России очень большая.

В этом проекте потенциально просчитан и бюджетный эффект, и сотни тысяч новых рабочих мест, и всё это имеет под собой реальный план. И, конечно же, вокруг формируемых городов будут открыты специализированные кластеры опережающего развития (там же и лес, и стройматериалы, нефтехимия, электроника, нефть, газ).

Поэтому проект нужно реализовывать. Ведь речь идёт не о добыче, а о переработке — именно развитии промышленности. Речь также идёт о развитии поселенческих агломераций. И плюс ко всему, может быть, кто-то отнесётся с улыбкой, но — свежий воздух! Об этом тоже нужно говорить, ведь всё-таки у нас в больших городах есть проблемы с ним».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение построить несколько крупных городов в Сибири российский министр обороны Сергей Шойгу обнародовал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Он добавил, что эти города нужно создать под «ту или иную сферу деятельности».

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