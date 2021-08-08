Краснодар, 8 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Число детей, госпитализированных с пищевым отравлением после отправления пассажирского поезда Мурманск — Адлер в больницы Краснодарского края, увеличилось до 87. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили власти Кубани.

Yarregion.ru Поезд

Напомним, что 7 августа в составе двух организованных групп детей общей численностью порядка 250 человек, следовавших поездом Мурманск — Адлер, произошла вспышка кишечной инфекции. Сразу же были сняты с поезда и госпитализированы в больницы Краснодарского края 19 детей, а также двое сопровождающих.

Было установлено, что все дети питались в вагоне-ресторане поезда. Один из четырех сотрудников вагона-ресторана был отстранен от работы после того, как отказалась сдавать анализы, еще у троих сотрудников анализы были взяты. Кроме того были взяты пробы пищи, воды, продовольственных товаров и дезинфицирующих средств.

По ходу следования поезда все большему количеству детей становилось плохо. Их снимали с поезда и госпитализировали в местные больницы.

На сегодняшний день В Апшеронской больнице находятся 12 несовершеннолетних, в Белореченской — восемь, в Туапсинской ЦРБ №1 — 67. Остальные дети были доставлены в здравницы Туапсинского района.

Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.